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Главные новости Свердловской области
20:03  11 декабря 2017 0

Свердловский прокурор выступил против возвращения приемных детей матери, удалившей грудь

Открытие III спартакиады работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Перезалито. Екатеринбург, охлопков сергей
Прокурор Сергей Охлопков заявил, что прокуратура не будет менять свою позициюФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура встала на сторону опеки в деле против екатеринбурженки Юлии Савиновских, удалившей себе грудь. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

«Вопрос совсем не про коррупцию — скорее про трудность бытия. Есть история с екатеринбурженкой Юлией Савиновских — мы ее условно называем „мать без груди“, — начал задавать вопрос журналист одного из екатеринбургских изданий. — История следующая…»

«Я знаю эту историю», — перебил его Охлопков. Отвечая на вопрос о позиции прокуратуры, он заявил: «Есть заключение специалистов (мы ведь не психологи, не медики), специалисты говорят, что оставление детей у … даже не знаю как, гражданки, гражданина… ответчика опасно для детей. Мы из этого исходили, и наша позиция будет последовательной. Нельзя ломать психику ребенка. Оставление детей в этой семье вредит нормальному психическому и физическому развитию».

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В августе 2017 года Екатеринбург потрясла история Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей. Это произошло после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми.

Судьба семьи приковала к себе внимание как российских, так и зарубежных СМИ. В ее защиту выступили многие известные люди, в том числе российские звезды и депутаты. 6 декабря в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции по делу Савиновских (она оспорила решение Орджоникидзевского суда об отобрании детей). Облсуд, по сути, встал на ее сторону, отправив дело на новое рассмотрение.

Андрей Гусельников
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