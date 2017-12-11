20:03 11 декабря 2017 0

Прокурор Сергей Охлопков заявил, что прокуратура не будет менять свою позицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура встала на сторону опеки в деле против екатеринбурженки Юлии Савиновских, удалившей себе грудь. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

«Вопрос совсем не про коррупцию — скорее про трудность бытия. Есть история с екатеринбурженкой Юлией Савиновских — мы ее условно называем „мать без груди“, — начал задавать вопрос журналист одного из екатеринбургских изданий. — История следующая…»

«Я знаю эту историю», — перебил его Охлопков. Отвечая на вопрос о позиции прокуратуры, он заявил: «Есть заключение специалистов (мы ведь не психологи, не медики), специалисты говорят, что оставление детей у … даже не знаю как, гражданки, гражданина… ответчика опасно для детей. Мы из этого исходили, и наша позиция будет последовательной. Нельзя ломать психику ребенка. Оставление детей в этой семье вредит нормальному психическому и физическому развитию».

В августе 2017 года Екатеринбург потрясла история Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей. Это произошло после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми.

Судьба семьи приковала к себе внимание как российских, так и зарубежных СМИ. В ее защиту выступили многие известные люди, в том числе российские звезды и депутаты. 6 декабря в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляции по делу Савиновских (она оспорила решение Орджоникидзевского суда об отобрании детей). Облсуд, по сути, встал на ее сторону, отправив дело на новое рассмотрение.