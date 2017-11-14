Общественная палата РФ опубликовала отчёт о собственном расследовании скандального дела Юлии Савиновских, которая отрезала себе грудь и лишилась прав опеки над двумя приемными детьми. Правозащитники встали на сторону екатеринбурженки, посчитав, что ей должны вернуть детей. Отчет находится в открытом доступе на сайте ведомства.
В документе представлена поэтапная разборка дела Савиновских: были изучены все документы, предоставленные семьей, и проведен опрос всех сторон конфликта. Была также осмотрена и квартира, где Юлия проживала с мужем и детьми.
Члены комиссии ОП РФ пришли к выводу, что Савиновских могли лишить прав опеки в случае существования угрозы нанесения вреда нравственному воспитанию детей. Она имелась бы при возможном прохождении операции по полной смене пола. Но такая потенциальная угроза не имеет достаточных оснований, пояснили в ведомстве. «Действия по прекращению опеки Ю. В. Савиновских над несовершеннолетними детьми кажутся нам слишком резкими, и не основываются на достаточных доказательствах», — подвела итог проверки Елена Альшанская, член ОП РФ и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Юлии порекомендовали пройти комплексное психологическое обследование и предоставить заключение в качестве свидетельства для суда. Также посоветовали психологическую терапию, которая важна для стабилизации психологического состояния на фоне стрессов, связанных с изъятием детей из семьи, отметили в документе.
В Свердловском областном суде назначили заседание по делу Савиновских — оно состоится 6 декабря. Об этом «URA.RU» сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.