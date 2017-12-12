07:16 12 декабря 2017 0

Как выяснилось в суде, на актеров были оформлены займы, которые можно счесть выводом денег из компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продолжается судебное противостояние между бывшим директором команды «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским и ее нынешним руководством. 12 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы — эта инстанция отказала в иске, который предъявила сторона Нетиевского, компания «Фест Хэнд Медиа». Она попросила признать недействительным договор между «Идеа Фикс Медиа» и ООО «Уральские пельмени». Фактически речь идет о том, что, по мнению «Фест Хэнд Медиа», нынешний директор команды Евгений Орлов выводил средства из команды, причем речь идет о десятках миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, «Идея Фикс Медиа» обладает исключительными правами на 73 оригинальные программы — видеоматериалы и иные материалы, полученные в результате осуществления съемок номеров в исполнении участников «Уральских пельменей» во время проведения концертов, организованных в период с 2012 года по 2015 год с хронометражом выпусков от 48 минут — 36 выпусков, до 72 минут — 37 выпусков.

В 2014 году «Идея Фикс Медиа» предоставило АО «СТС» права использования этих программ. За 61 премьеру программы АО «СТС» выплатило вознаграждение в размере 302,3 млн рублей, из расчета 4,9 млн рублей за каждую программу. В 2015 году был подписан еще один документ — на этот раз за программу «Уральские пельмени. Лучшие номера», которые были бы созданы на основе оригинальных, СТС выплачивало 2,8 млн рублей. Всего телекомпания купила 32 выпуска. Всего за лучшие номера СТС выплатила более 280 млн рублей. Короче говоря,

за премьеры одна из компаний, которая работала вокруг «Пельменей», получала по 4,9 млн рублей, а за повторы с лучшими номерами — почти по 3 млн рублей.

Создание этих самых программ с лучшими номерами легло на ООО «Уральские пельмени продакшн» (это ООО создали девять человек, которые в итоге и составляют команду «Уральские пельмени»). Они получили за это свою работу на порядк меньше: за 73 выпуска 861,4 тыс рублей. Эти рублей пришли от «Идея Фикс Медиа».

В «Фест Хэнд Медиа» предположили, что такая сделка причинила вред обществу, отвечать за это должен тогдашний директор Евгений Орлов — и обратились в суд. Тем более, что Орлов получил и еще 7 млн рублей уже как директор и единственный учредитель фирмы «ОТК» — у нее тоже был договор с «Уральскими пельменями продакшн».

Но московский арбитраж посчитал, что речь идет о разных типах договоров — с федеральным каналом и с производящей компанией, на предоставление исключительных прав нет, да и сами программы могли подешеветь. Поэтому он отказал в иске «Фест Хэнд Медиа», и сейчас решение спора — за апелляционной инстанцией.

Сейчас в судах параллельно рассматривается и еще одно дело примерно с теми же истцами.

«Фест Хэнд Медиа» требует признать недействительными займы, который «Идея Фикс Медиа» выдал 15 заемщикам, в том числе Вячеславу Мясникову, Дмитрию Брекоткину, Андрею Рожкову, Сергею Ершову, Сергею Исаеву, Дмитрию Соколову, Сергею Калугину по 4,9 млн рублей. Всего займов было оформлено на сумму в размере 39, 2 млн рублей.

Все займы шли с 18 мая по 2 июня 2016 года. «Сделки совершены в короткий период времени, преследовали единую цель — вывод активов Общества», — уверен истец. «Предоставление займов лишило истца права на получение дивидендов», — говорится в материалах дела. Эти требования также первая инстанция не удовлетворила и они будут рассматриваться в апелляционном суде, но уже в 2018 году.

Конфликты в команде продолжаются с 2015 года. После разногласий в коллективе бессменного директора Сергея Нетиевского (он в свое время вывел команду на СТС) сменил актер шоу Сергей Исаев. Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. К осени 2015 года он фактически единолично организовывал гастроли команды — был генеральным продюсером Idea Fix Media и учредителем First Hand Media.

Смена директора выглядела просто техническим решением — так это преподносилось в паблике. На самом же деле команда обвинила Нетиевского в том, что контролируемые его компаниями финансовые потоки «непрозрачны», и сняла его с поста директора. Летом 2016 года стало понятно, что миром разойтись директору «Пельменей» и его бывшим коллегам, однокашникам, друзьям не удастся, конфликт вышел в публичную плоскость. В прессе началось регулярное освещение многочисленных арбитражных процессов.

Так, Нетиевский попробовал вернуться на пост директора, восстановился по суду. Потом выяснилось, что на нем числятся права на товарный знак команды, который он передал коллективу, а некоторые шоу нельзя транслировать на СТС без его согласия. В мае 2017 года Нетиевский подал на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова в суд, обвинив последнего в выводе активов. Как раз это дело и предстоит разбирать сегодня, 12 декабря, судье Девятого арбитражного апелляционного суда.