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11 декабря 2017
22:30  11 декабря 2017 0

Россиянам настоятельно рекомендуют избавиться от копеек

Клипарт , монеты, копейки, рубли, денежные купюры
Мелочи в стране стало слишком многоФото: Алексей Гущин © URA.RU

ЦБ разослал в банки страны рекомендацию, в которой указывает на то, что кредитные организации должны побуждать россиян сдавать мелкие монеты, так как количество мелочи в обороте превосходит потребности населения.

Банкам рекомендовано установить в помещениях монетоприемники, чтобы процесс сдачи мелочи стал более быстрым и комфортным, приводит сообщение ЦБ «Интерфакс». В письме регулятора отмечается, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Представители Центробанка отметили, что больше не принимают заказы на изготовление монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в связи с их невостребованностью. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается выводить выводить из обращения монеты номиналом 1 копейка и 5 копеек, так как цены во многих торговых точках установлены с учетом «копеек».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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