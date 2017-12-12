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12 декабря 2017
11 декабря 2017
02:48  12 декабря 2017 0

Трамп объявил о возвращении американцев на Луну

Экспедиция «Аполлон-11» высаживалась на Луне в 1969 годуФото: PxHere

Президент США Дональд Трамп подпишет директиву, в которой заявил о возобновлении программы пилотируемых полетов на Луну. Смену направляющего вектора американской космической программы анонсировали в понедельник, 11 декабря, представители Белого дома. Документ фактически означаетвозвращение американских астронавтов на Луну спустя 45 лет.

По словам представителя пресс-службы Белого дома Хогана Гидли, цель этой программы — помочь Америке стать движущей силой в космической индустрии, передает «Эхо Москвы». Полеты на Луну станут основой для дальнейшей программы пилотируемых полетов на Марс, сообщает Nation News.

«Директива, которую я собираюсь подписать сегодня, меняет фокус американской космической программы, означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований», — цитирует RT заявление президента США Дональда Трампа.

Между тем еще накануне стало известно о намерениях России защитить на международном уровне недра Луны и астероидов от коммерческой добычи полезных ископаемых. Как писало «URA.RU» для этого МИД и Роскосмос готовят поправки к международному «Договору по космосу», которые будут представлены в ООН. В планах России — построить базу на Луне к 2050 году.

Евгений Александров
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