Посольство РФ в США обратилось к россиянам после взрыва в Нью-Йорке

07:36 12 декабря 2017 0

Взрывы в США происходят очень редко Фото: depositphotos.com © URA.RU

После взрыва в Нью-Йорке посольство России в США призвало находящихся в Америке российских граждан избегать массовых скоплений людей, а также проявлять бдительность и осторожность. По словам пресс-секретаря дипмиссии РФ Николая Лахонина, в ведомстве с тревогой восприняли сообщение о попытке теракта в Нью-Йорке.

При этом дипломаты сейчас не располагают данными о том, что среди пострадавших от взрыва могли быть граждане России, пишет агентство Nation News. Также Лахонин выступил с призывом объединить и скоординировать действия для того, чтобы обеспечить безопасность россиян и американцев, отмечает сайт «kp.ru».

Взрыв возле станции метро на Манхэттене, неподалеку от одного из крупнейших автовокзалов мегаполиса, прогремел 11 декабря. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие уроженец Бангладеш Акайед Улла, сообщает «Федеральное агентство новостей».