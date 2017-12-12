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12 декабря 2017
11 декабря 2017
07:36  12 декабря 2017 0

Посольство РФ в США обратилось к россиянам после взрыва в Нью-Йорке

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Взрывы в США происходят очень редкоФото: depositphotos.com © URA.RU

После взрыва в Нью-Йорке посольство России в США призвало находящихся в Америке российских граждан избегать массовых скоплений людей, а также проявлять бдительность и осторожность. По словам пресс-секретаря дипмиссии РФ Николая Лахонина, в ведомстве с тревогой восприняли сообщение о попытке теракта в Нью-Йорке.

При этом дипломаты сейчас не располагают данными о том, что среди пострадавших от взрыва могли быть граждане России, пишет агентство Nation News. Также Лахонин выступил с призывом объединить и скоординировать действия для того, чтобы обеспечить безопасность россиян и американцев, отмечает сайт «kp.ru».

Взрыв возле станции метро на Манхэттене, неподалеку от одного из крупнейших автовокзалов мегаполиса, прогремел 11 декабря. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие уроженец Бангладеш Акайед Улла, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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