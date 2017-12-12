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12 декабря 2017
11 декабря 2017
08:08  12 декабря 2017 0

Звезда сериала «Игра престолов» снялась топлес. ФОТО

Софи Тернер предстала в образе горящего ФениксаФото: страница журнала Entertainment Weekly в Instagram

Британская актриса, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», порадовала своих поклонников горячей во всех смыслах фотосессией. Софи Тернер снялась топлес для обложки журнала Entertainment Weekly.

Фотосессия приурочена к выходу новой части франшизы «Люди Икс» под названием «Темный Феникс», сообщает Life.ru. Актриса сыграла там одну из главных ролей — мутанта-телепатку Джин Грэй. Согласно сюжетам комиксов, в героиню Тернер вселяется Феникс — масштабная космическая сила, существовавшая на заре создания Вселенной.

Ранее Софи Тернер рассказала, что фильм «Люди Икс: Темный Феникс» с ее участием выйдет в ноябре 2018 года. Также она поделилась датой премьеры финального сезона «Игры престолов».

Ксения Томашова
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