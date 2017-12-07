Звезда «Игры престолов» рассказала, когда выйдет финальный сезон сериала

22:18 07 декабря 2017 0

По словам Тернер, восьмой сезон стоит ждать в 2019 году Фото: Софи Тернер (Sophie Turner), Instagram

Британская актриса Софи Тернер, которая исполняет роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, когда поклонники увидят финальный восьмой сезон.

По ее словам, его покажут в 2019 году. Также Тернер рассказала, что фильм «Люди Икс: Темный Феникс» с ее участием выйдет в ноябре 2018 года. После этого у актрисы в планах несколько независимых картин. «Я продюсер своего следующего фильма», — цитирует Софи Тернер телеканал 360. Речь идет о фильме «Когда я упала с неба».

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказал версию того, почему в России никогда не снимут свою «Игру престолов». Как передает «Экономика сегодня», политик считает, что сделать это не позволят особенности русской культуры.