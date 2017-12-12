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12 декабря 2017
11 декабря 2017
08:00  12 декабря 2017 0

США оправдали свое присутствие на Ближнем Востоке после победы над ИГ

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
В Ираке и Сирии уничтожены не все боевикиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Белом доме официально заявили, что американская армия намерена удостовериться в том, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ не только побеждена на Ближнем Востоке, но и не возродится в будущем. Для этого в регионе могут оставаться военные контингенты США.

В руководстве Штатов подчеркнули, что войска останутся в регионе, пока не будет уничтожен последний террорист. «Пока хотя бы один член ИГ жив, мы продолжим бороться, пока не убедимся в том, что не только не искоренены, но и не смогут быстро вернуться обратно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, слова которой приводит РБК.

Напомним, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин совершил поездку на военную авиабазу в Сирии, где расположена российская авиационная группа. Там глава государства отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. В ответ на вопрос о сроках, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что необходимо «смотреть по обстановке». При этом, известно, что военные уже начали возвращаться из Сирии на родину. Об это пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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