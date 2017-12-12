Специалисты Бингемтонского университета в США выяснили, что разные продукты оказывают различное влияние на настроение людей разных возрастов. Для каждой категории они посоветовали особый режим питания.
Ученые посоветовали людям в возрасте от 18 до 29 лет употреблять в пищу больше мясных продуктов, чтобы добиться выработки большего количества дофамина, улучшающего настроение, пишет «Лента.ру».
Людям старше 30 лет исследователи рекомендуют для хорошего настроения потреблять больше фруктов, в которых содержатся антиоксиданты. Этой возрастной категории стоит отказаться от пищи, искусственно стимулирующей симпатическую нервную систему — например, от кофе.
Для повышения либидо людям стоит уделять больше внимание продуктам с высоким содержанием витамина D. К ним относятся скумбрия, яйца, грибы и обогащенные сухие завтраки.