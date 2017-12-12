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12 декабря 2017
08:54  12 декабря 2017 0

Ученые объяснили, что надо есть для хорошего настроения в разном возрасте

Открытие нового кафе «Chao! Вьетнамская кухня». ЕКатеринбург, суп, вьетнамская кухня, еда
Разным возрастам полезен свой рационФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Бингемтонского университета в США выяснили, что разные продукты оказывают различное влияние на настроение людей разных возрастов. Для каждой категории они посоветовали особый режим питания.

Ученые посоветовали людям в возрасте от 18 до 29 лет употреблять в пищу больше мясных продуктов, чтобы добиться выработки большего количества дофамина, улучшающего настроение, пишет «Лента.ру».

Людям старше 30 лет исследователи рекомендуют для хорошего настроения потреблять больше фруктов, в которых содержатся антиоксиданты. Этой возрастной категории стоит отказаться от пищи, искусственно стимулирующей симпатическую нервную систему — например, от кофе.

Для повышения либидо людям стоит уделять больше внимание продуктам с высоким содержанием витамина D. К ним относятся скумбрия, яйца, грибы и обогащенные сухие завтраки.

Лев Истомин
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