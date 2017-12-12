В Кузбассе из-за радиации закрыли три начальных класса школы

09:04 12 декабря 2017 0

В начальной школе обнаружили опасные радиоактивные элементы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В трех кабинетах начальных классов одной из школ Кемеровской области обнаружено повышенное содержание радона и торона. Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону приостановило в них учебный процесс на три месяца.

Нарушение в образовательной школе города Осинники было выявлено в ходе плановой проверки, сообщает «Газета Кемерова». В соответствии с решением суда, кабинеты опечатаны. Учебное учреждение признали виновным по ст. 6. 4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Ранее в Осинниках по решению суда была на 90 дней приостановлена работа спортивного зала в школе-интернате, где также было выявлено повышенное содержание радона и торона.

Как уже сообщало «URA.RU», в сентябре 2017 года разразился международный скандал с превышением в воздухе обычного уровня изотопа рутения-106. Европейские ученые заявили, что источником выброса стал ядерный объект на Южном Урале. Затем Росгидромет озвучил информацию о высокой концентрации рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы. Непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор.