Стали известны итоги проверки «Маяка» на утечку рутения

Межведомственная комиссия окончила проверку предприятия «Маяк» (входит в Росатом) в Челябинской области на утечку изотопов рутения-106. По ее итогам специалисты не выявили наличия радиоактивных веществ в контрольных пробах.
«Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону», — цитирует ТАСС материалы проверки. Не обнаружено нарушений и в работе радиационного мониторинга «Маяка».
Проверка предприятия проводилась с 29 ноября по 1 декабря. Комиссия была создана по инициативе Росатома, в нее вошли специалисты самой госкорпорации, Института безопасного развития атомной энергетики РАН и рабочая группа Федерального медико-биологического агентства России.
Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником которого стал ядерный объект на Южном Урале. Затем Росгидромет озвучил информацию о высокой концентрации рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы. Непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор.