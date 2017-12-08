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08 декабря 2017
14:07  08 декабря 2017 0

Стали известны итоги проверки «Маяка» на утечку рутения

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, исследование, загрязнение окружающей среды
Комиссия искала радиоактивное вещество на заводе с 29 ноября по 1 декабряФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Межведомственная комиссия окончила проверку предприятия «Маяк» (входит в Росатом) в Челябинской области на утечку изотопов рутения-106. По ее итогам специалисты не выявили наличия радиоактивных веществ в контрольных пробах.

«Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону», — цитирует ТАСС материалы проверки. Не обнаружено нарушений и в работе радиационного мониторинга «Маяка».

Проверка предприятия проводилась с 29 ноября по 1 декабря. Комиссия была создана по инициативе Росатома, в нее вошли специалисты самой госкорпорации, Института безопасного развития атомной энергетики РАН и рабочая группа Федерального медико-биологического агентства России.

Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником которого стал ядерный объект на Южном Урале. Затем Росгидромет озвучил информацию о высокой концентрации рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы. Непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор.

Виктор Дорофеев
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