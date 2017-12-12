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12 декабря 2017
09:26  12 декабря 2017 0

Американский суд отказался рассматривать иск экс-совладельца «Траста» к акционерам «Открытия»

Банк Открытие. Сургут, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Опротестовывать решение американской инстанции «автор» иска не будетФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
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Верховный суд штата Нью-Йорк отказался рассматривать иск бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова к «Открытие холдингу» и его акционерам Рубену Аганбегяну и Вадиму Беляеву. Юров заявил, что ближайшее время подаст иск к Беляеву и Аганбегяну в Высокий суд Лондона.

Во время процесса судья удивился, почему иск был подан именно в американский суд. «Елки-палки. Я серьезно, почему я должен заниматься этим делом?» — публично возмутился он. Документы, говорящие, что ответчики находятся в США, относятся к дочерним структурам, которыми, видимо, владеет холдинговая компания — и они действительно находятся в Америке. «Но это не переносит сюда холдинговую компанию», — заявил судья, подчеркнув, что иск подан к головной компании, а не к ее нью-йоркской «дочке».

После этого Юров заявил, что не станет опротестовывать решение суда, так как его адвокаты в ближайшее время подадут иск к Беляеву и Аганбегяну в Высокий суд Лондона.

Иск был подан Юровым год назад. Тогда банкир заявил, что акционеры «Открытия» согласились заплатить ему в двум менеджерам банка «Траст» 50 млн долларов за то, чтобы «Открытие» взяло «Траст» на санацию, пишет РБК. В документе отмечено, что истец с подачи Аганбегяна встретился с ним и Беляевым в конце 2014 года. На встрече акционеры «Открытия» рассказали, что «Траст» может направить заявку в ЦБ с просьбой о санации, которую может провести «Открытие». Стороны договорились на выплату 50 млн долларов. После этого, по словам Юрова, он действовал согласно договоренности, однако денег так и не получил.

Лев Истомин
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