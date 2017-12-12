На Украине наладили торговлю телами убитых бойцов АТО

За информацию о местонахождении тел убитых участников антитеррористической операции в Донбассе с родственников вымогают деньги. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, опубликовав в подтверждение своих слов копии секретных документов СБУ.
Бывший депутат утверждает, что за последние четыре года зафиксировано множество подобных случаев. В частности, в Херсонской области зафиксировано 4 факта, в Николаевской — 20, в Одесской — 30, в Львовской — 18, в Житомирской — 7, в Днепропетровской — 46. Журавко говорит о том, что это только малая часть «кошмара, который происходит в ВСУ».
Народный избранник с сожалением отмечает тот факт, что украинские матери «до сих пор не верят документам, которые разоблачают пришедшую власть на крови», пишет издание novorosinform.org.