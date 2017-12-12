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12 декабря 2017
10:11  12 декабря 2017 1

В 2018 году в России обещают подорожать бюджетные автомобили

Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, пыль, грязная машина
Часть машин подрастет в ценеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост цен автомобилей в России в 2018 году обещает ударить по представителям среднего класса. Об этом заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По словам эксперта, стоимость новых иномарок в стране и так достаточно высока, и для многих автомобилистов эти автомобили уже стали неподъемной покупкой. Поэтому ценовой удар следует ожидать со стороны бюджетных автомобилей, подпадающих под программу утилизации, пишет RT. Похмелкин отмечает, что машины бизнес- и премиум-класса могут лишь незначительно вырасти в цене.

Также эксперт сообщил, что утилизационный сбор на легковые автомобили в 2018 году может вырасти на 87-125%. Отечественным производителям его компенсирует государство. Эта мера увеличит стоимость машин на 10-17%, сообщает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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