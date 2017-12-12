Рост цен автомобилей в России в 2018 году обещает ударить по представителям среднего класса. Об этом заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
По словам эксперта, стоимость новых иномарок в стране и так достаточно высока, и для многих автомобилистов эти автомобили уже стали неподъемной покупкой. Поэтому ценовой удар следует ожидать со стороны бюджетных автомобилей, подпадающих под программу утилизации, пишет RT. Похмелкин отмечает, что машины бизнес- и премиум-класса могут лишь незначительно вырасти в цене.
Также эксперт сообщил, что утилизационный сбор на легковые автомобили в 2018 году может вырасти на 87-125%. Отечественным производителям его компенсирует государство. Эта мера увеличит стоимость машин на 10-17%, сообщает «Национальная служба новостей».