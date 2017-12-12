Российское кино стало выходить из тяжелого кризиса. Люди стали чаще ходить на картины отечественного происхождения, а фильмы больше не «чморят» зрителей и не «опускают их на дно». Об этом во время выступления на съезде Союза кинематографистов заявил кинорежиссер и актер Никита Михалков.
Он подчеркнул, что вышедшие за последнее время российские картины, собравшие большие кассы, очень похожи на «советское кино»: в них есть вера, надежда и любовь. Михалков отметил, что во время проведения прошлого съезда в 2013 году проблема посещаемости кинокартин, сделанных в России, стояла весьма остро, передает Nation News.
Ранее сообщалось, что Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза Кинематографистов России. Такое решение приняли большинство делегатов на 10-м съезде Союза в ходе открытого голосования, писала «Национальная служба новостей».