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12 декабря 2017
11:19  12 декабря 2017 0

Михалков порадовался, что российские фильмы перестали «чморить» зрителей

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Михалков поделился радостью за «оживление» российского кинематографаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Российское кино стало выходить из тяжелого кризиса. Люди стали чаще ходить на картины отечественного происхождения, а фильмы больше не «чморят» зрителей и не «опускают их на дно». Об этом во время выступления на съезде Союза кинематографистов заявил кинорежиссер и актер Никита Михалков.

Он подчеркнул, что вышедшие за последнее время российские картины, собравшие большие кассы, очень похожи на «советское кино»: в них есть вера, надежда и любовь. Михалков отметил, что во время проведения прошлого съезда в 2013 году проблема посещаемости кинокартин, сделанных в России, стояла весьма остро, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза Кинематографистов России. Такое решение приняли большинство делегатов на 10-м съезде Союза в ходе открытого голосования, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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