Исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий обвиняется в халатности. Об этом «URA.RU» сообщил источник агентства, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
Чиновнику предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, Комарницкий проявил преступную небрежность, не проконтролировав действия директора СДЮСШОР «Сибиряк» Ирины Тарасовой, из-за чего юные спортсмены из Нефтеюганска поехали на соревнования на непригодном для этого автобусе — это и стало причиной крупной аварии, при которой погибли 12 человек, в том числе 10 детей.
По сведениям источника в силовых структурах региона, сотрудники СКР подавали ходатайство о заключении чиновника под стражу, однако суд оставил сотрудника администрации Нефтеюганска на свободе. «Сейчас следователи планируют перевезти Комарницкого в Москву, чтобы арестовать его через Басманный суд», — комментирует инсайдер.
Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе вблизи Ханты-Мансийска. Автобус с несовершеннолетними спортсменами возвращался в Нефтеюганск с соревнований, когда столкнулся с автотралом, который перевозил гусеничную технику геологоразведчиков. Погибло 12 человек, из них 10 — дети.
На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов. Расследование уголовного дела продолжается — им занимаются сотрудники ГСУ СКР.
Ранее судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова освободила Раиля Саитханова из СИЗО, мотивируя тем, что максимальный срок содержания подсудимого под стражей, согласно вменяемому ему обвинению, истек. Сторона защиты увидела в произошедшем недоработку следователей, не сумевших сформировать достаточную доказательную базу. В Югру приезжал глава СКР Александр Бастрыкин, после чего были временно отстранены от должности глава югорского управления СКР Анвар Ахметзянов, а также руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге.
Также после визита в ХМАО Бастрыкина следователи задержали исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого — он может стать основным фигурантом резонансного дела вместо Саитханова.