Пушков усомнился в способности США долететь до Луны

Сенатор не верит в мечту американского президента
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении полетов на Луну. На сегодня, напомнил он, американские астронавты самостоятельно не способны добраться даже на орбиту Земли.
В своем микроблоге в «твиттере» сенатор отметил, что американские астронавты не могут добраться даже до Международной космической станции, передает телеканал 360. «А как туда (на Луну — прим. ред.) долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут», — задался риторическим вопросом Пушков.
Ранее сенатор отреагировал на высказывание Трампа о победе США в двух мировых войнах, информирует «Национальная служба новостей».