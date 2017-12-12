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12 декабря 2017
11:44  12 декабря 2017 6

Пушков усомнился в способности США долететь до Луны

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор не верит в мечту американского президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении полетов на Луну. На сегодня, напомнил он, американские астронавты самостоятельно не способны добраться даже на орбиту Земли.

В своем микроблоге в «твиттере» сенатор отметил, что американские астронавты не могут добраться даже до Международной космической станции, передает телеканал 360. «А как туда (на Луну — прим. ред.) долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут», — задался риторическим вопросом Пушков.

Ранее сенатор отреагировал на высказывание Трампа о победе США в двух мировых войнах, информирует «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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