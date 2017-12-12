{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
14:48  12 декабря 2017 2

Дорогой ресторан, мюзикл, спонтанная Грузия. «Аэрофлот» и «Открытие» описали приключения типичного арт-директора из Тюмени в Москве

Каток на Красной площади. Москва, гум, вечерняя москва, иллюминация, красная площадь, новогодняя ярмарка
Тюменец ни в чем себя не ограничивалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журнал «Аэрофлот» совместно с банком «Открытие» опубликовал материал о московском уик-энде некоего арт-директора тюменского рекламного агентства. Пропуская выгоды использования карты банка «Открытие», можно сделать вывод, что короткие каникулы тюменца обошлись ему в довольно внушительную сумму.

Редакция «URA.RU» скрупулёзно подсчитала расходы тюменского арт-директора — креативный менеджер ни в чем себя не ограничивал эти два дня. Он проживал в комфортном отеле LOTTE Hotel Moscow, посмотрел кино в ТРЦ «Океания» где познакомился с девушкой Оксаной и оплатил ей билет в кино. Далее он отправился вместе с новой знакомой на каток в парке Горького. Так прошла суббота креативного директора из Тюмени.

В воскресенье тюменец вместе с Оксаной посетил мюзикл «Анна Каренина», совершил покупки в магазине Molecule, где купил духи из новой коллекции себе и знакомой, а также отобедал в «Арагви». Завершил свой уик-энд тюменский арт-директор на выставке «Даниэл Аршам. Архитектура в движении». Вечером тюменец вылетел из Москвы в Астану. За столь короткое время представитель тюменского рынка рекламы потратил около 55000 рублей. Кроме того, два дня пребывания в Москве хватило арт-директору тюменского агентства рекламы, чтобы принять решение о путешествии со своей новой знакомой в Грузию на горнолыжный курорт.

В статье журнала «Аэрофлот» отмечается, что тюменский менеджер всю поездку не расставался с картой банка «Открытие». Напомним, что в августе этого года Центробанк России принял решение о санации банка «Открытие», что вызвало возмущение вкладчиков.

В настоящее время ни один из представителей тюменского рынка рекламы не подтвердил, что он является героем материала. «Думаю, что о моем уик-энде они бы не решились писать», — прокомментировал материал руководитель одного из ведущих рекламных агентств Тюмени.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров