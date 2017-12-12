14:48 12 декабря 2017 2

Тюменец ни в чем себя не ограничивал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журнал «Аэрофлот» совместно с банком «Открытие» опубликовал материал о московском уик-энде некоего арт-директора тюменского рекламного агентства. Пропуская выгоды использования карты банка «Открытие», можно сделать вывод, что короткие каникулы тюменца обошлись ему в довольно внушительную сумму.

Редакция «URA.RU» скрупулёзно подсчитала расходы тюменского арт-директора — креативный менеджер ни в чем себя не ограничивал эти два дня. Он проживал в комфортном отеле LOTTE Hotel Moscow, посмотрел кино в ТРЦ «Океания» где познакомился с девушкой Оксаной и оплатил ей билет в кино. Далее он отправился вместе с новой знакомой на каток в парке Горького. Так прошла суббота креативного директора из Тюмени.

В воскресенье тюменец вместе с Оксаной посетил мюзикл «Анна Каренина», совершил покупки в магазине Molecule, где купил духи из новой коллекции себе и знакомой, а также отобедал в «Арагви». Завершил свой уик-энд тюменский арт-директор на выставке «Даниэл Аршам. Архитектура в движении». Вечером тюменец вылетел из Москвы в Астану. За столь короткое время представитель тюменского рынка рекламы потратил около 55000 рублей. Кроме того, два дня пребывания в Москве хватило арт-директору тюменского агентства рекламы, чтобы принять решение о путешествии со своей новой знакомой в Грузию на горнолыжный курорт.

В статье журнала «Аэрофлот» отмечается, что тюменский менеджер всю поездку не расставался с картой банка «Открытие». Напомним, что в августе этого года Центробанк России принял решение о санации банка «Открытие», что вызвало возмущение вкладчиков.

В настоящее время ни один из представителей тюменского рынка рекламы не подтвердил, что он является героем материала. «Думаю, что о моем уик-энде они бы не решились писать», — прокомментировал материал руководитель одного из ведущих рекламных агентств Тюмени.