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12 декабря 2017
13:53  12 декабря 2017 2

Дуров открыл офис в Дубае и признался в своей ориентации

Дуров считает криптовалюту «цифровым золотом»Фото: Павел Дуров, Instagram

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров планирует осесть в Дубае, так как его привлекает налоговая система в Объединенных Арабских Эмиратах. Также в интервью Bloomberg предприниматель пошутил об ориентации и рассказал о выгоде криптовалюты.

Знаменитый IT-предприниматель уехал из России после продажи «ВКонтакте» и объявил, что не планирует возвращаться. Он заявил, что хотел бы перебраться в ОАЭ, так как там его привлекает хорошая налоговая система. «Но есть и обратная сторона жизни в такой религиозно-консервативной стране. Если бы я был геем, то у меня были бы проблемы. Или если бы я хотел выпить алкоголя или поесть свинины», — рассказал он в интервью.

Дуров также отметил, что оптимистично настроен в отношении криптовалюты, назвав биткоины «цифровым золотом». По его словам, около четырех лет назад он купил 2000 биткоинов за 1,5 млн долларов, а сейчас их стоимость превышает 35 млн долларов.

Ранее суд оштрафовал детище Павла Дурова, Telegram, на 800 тысяч рублей. Как передавала «Национальная служба новостей», руководство мессенджера признано виновным за отказ предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. Предприниматель ответил на своей странице во «ВКонтакте».

Ксения Томашова
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