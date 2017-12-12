{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
Главные новости Пермского края
15:07  12 декабря 2017 0

В Перми после встречи с клиентами исчез бизнесмен

Поисками Марата Хазиева занимается ГУ МВД России по Пермскому краюФото из группы «Пермь/ProGorod/Новости» во «ВКонтакте»

В Перми пропал 41-летний бизнесмен Марат Хазиев. Он исчез 10 декабря, по словам знакомых, после встречи с тремя мужчинами. Розыском предпринимателя занялась полиция.

Знакомые предпринимателя рассказали порталу progorod59.ru, что посмотрели записи камер наблюдения: «На записи видно, как к Марату подошли трое мужчин, они поздоровались, и он сел к ним в машину. Его машина была припаркована рядом. Спустя некоторое время неизвестный, приехав в одежде Марата, перепарковал его машину к „Молоту“ и ушел. Телефон Марата не отвечает».

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что занимаются поисками пропавшего. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщать ее по телефонам: 8-922-300-20-50 (Сергей) или 02.

Напомним, ранее велись поиски исчезнувших в Екатеринбурге 25 мая при крайне подозрительных обстоятельствах московского бизнесмена, уроженца Ингушетии Беслана Наурузова и екатеринбургского адвоката Алексея Кощеева. Полицейские под Екатеринбургом нашли «Газель», залитую кровью.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров