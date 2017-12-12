В Перми после встречи с клиентами исчез бизнесмен

В Перми пропал 41-летний бизнесмен Марат Хазиев. Он исчез 10 декабря, по словам знакомых, после встречи с тремя мужчинами. Розыском предпринимателя занялась полиция.
Знакомые предпринимателя рассказали порталу progorod59.ru, что посмотрели записи камер наблюдения: «На записи видно, как к Марату подошли трое мужчин, они поздоровались, и он сел к ним в машину. Его машина была припаркована рядом. Спустя некоторое время неизвестный, приехав в одежде Марата, перепарковал его машину к „Молоту“ и ушел. Телефон Марата не отвечает».
В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что занимаются поисками пропавшего. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщать ее по телефонам: 8-922-300-20-50 (Сергей) или 02.
Напомним, ранее велись поиски исчезнувших в Екатеринбурге 25 мая при крайне подозрительных обстоятельствах московского бизнесмена, уроженца Ингушетии Беслана Наурузова и екатеринбургского адвоката Алексея Кощеева. Полицейские под Екатеринбургом нашли «Газель», залитую кровью.