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Главные новости Свердловской области
16:51  05 июня 2017 0

Под Екатеринбургом найдена залитая кровью «Газель», на которой уехали и пропали адвокат и его клиент

Алексей Тиханов (в шляпе) и Антон Корепанов скрываютсяФото: URA.RU

Полицейские под Екатеринбургом нашли машину, на которой 25 мая уехали Беслан Наурузов и его адвокат Алексей Кощеев. Автомобиль залит кровью, мужчины пропали. Подозреваемые в причастности к их исчезновению разыскиваются оперативниками.

«Машина найдена у одного из частных домов в поселке Седельниково. Весь салон автомобиля залит кровью, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — Владелец машины и бывший сотрудник ОВД Арамили Алексей Тиханов где-то скрываются».

Представительство Ингушетии по УрФО просит помощи в поисках Наурузова
Фото: URA.RU

«URA.RU» сообщало о том, что 25 мая в Екатеринбурге пропали московский бизнесмен Беслан Наурузов и екатеринбургский адвокат Алексей Кощеев. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что Наурузов и Кощеев сели в грузопассажирскую «Газель» под управлением Алексея Тиханова и поехали к нему в офис. Наурузов планировал с ним совместный бизнес, однако последний задолжал ему 1.6 млн рублей. Из арамильского офиса Наурузов якобы вышел с 600 тысячами рублей. Вместе с Кощеевым они некоторое время провели в кафе, откуда позвонили Тиханову и попросили отвезти их до остановки на улице Космонавтов в Арамили. Около 20:00 Наурузов позвонил знакомой и договорился о встрече в 21:00 в Екатеринбурге, однако на ней не появился. Телефон Кощеева пропал из сети в 20:15.

В Екатеринбург приехали на поиски родственники Наурузова. Также просит помощи в поисках полномочное представительство Ингушетии по УрФО. Алексей Тиханов и владелец «Газели» Антон Корепанов скрываются.

«Сообщение о пропаже Наурузова поступило в отдел полиции №8 от администрации гостиницы, в которой он проживал, так как к моменту выезда он не вернулся в номер. В настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия в целях установления местонахождения данного человека. Если кто-то из граждан обладает информацией о пропавшем, просим сообщать в полицию», — рассказали «URA.RU» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Адвокат Алексей Кощеев уехал с клиентом и пропал
URA.RU

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что статус бывшего милиционера никак не поможет Тиханову, если подтвердится его вина.

«Гражданин о котором идет речь, действительно непродолжительное время проходил службу в органах внутренних дел Свердловской области. В начале 2000-х годов он был уволен из системы МВД. Службу он проходил в одном из оперативных подразделений, занимался сыскной деятельностью. Это было еще в те времена, когда функционировала милиция. Если его причастность к исчезновению двух людей или к какому-либо преступлению будет доказана, статус бывшего милиционера ровным счетом никак не поможет избежать ответственности, а наоборот, только усугубит вину. Как только в этой скандальной, нашумевшей истории появятся новости, я сразу же проинформирую общественность», — сказал «URA.RU» Валерий Горелых.

Дмитрий Антоненков
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