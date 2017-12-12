14:40 12 декабря 2017 12

Люди хотят видеть больше социальной ответственности со стороны государства Фото: Илья Московец © URA.RU

Более половины россиян (52%) считают, что в Конституцию Российской Федерации необходимо внести изменения. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на собственное исследование.

Говоря о том, что именно нормы нужно скорректировать, люди отвечают: зарплаты, пенсии, бесплатная медицина и образование. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что граждане, скорее всего, недовольны тем, как исполняется основной закон России. «В нем содержится всё необходимое, и это отвечает тому запросу на справедливость, который есть в обществе. Другое дело, что не все россияне удовлетворены качеством выполнения Конституции. А это уже вопрос не к Конституции, а к чиновникам, которые законы реализуют, — приводят «Известия» его слова.

Среди молодых людей от 18 до 24 лет 79% считают, что Конституция требует изменений. Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше такого мнения придерживается 60% людей. Противоположное мнение высказало 28% опрошенных. Еще 20% уверены, что власть в России соблюдает Конституцию в полном объеме. Среди этих людей 30% являются сторонниками «Единой России». 64% респондентов считают, что главный закон страны соблюдается лишь отчасти. 65% ответивших заявили, что в целом Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, отвечает нуждам народа.

ВЦИОМ провел опрос по телефону 8—9 декабря среди граждан старше 18 лет. Всего методом случайной выборки стационарных и мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов.

Ранее ВЦИОМ публиковал данные о рейтинге президента России Владимира Путина. Уровень доверия граждан к российскому лидеру составил 82%. Больше половины россиян (54%) положительно оценили работу премьер-министра страны Дмитрия Медведева. 58,8% опрошенных одобрили деятельность кабинета министров, пишет «Федеральное агентство новостей».