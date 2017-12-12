Сильные морозы в ХМАО угрожают главному новогоднему событию России

Метеорологические прогнозы, предвещающие приближение сильных морозов в Югре, поставили под вопрос провидение главного новогоднего события года. Организаторы комплекса мероприятий «Ханты-Мансийск — новогодняя столица России» прорабатывают возможные пути решения проблемы.
Как сообщила «URA.RU» куратор проекта, начальник городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер, повода для волнения на данный момент нет. По словам собеседницы, различные метеорологические компании предоставляют разные данные и с уверенностью заявлять о сильных морозах в новогодние праздники еще рано.
Также собеседница добавила, что администрация прорабатывает возможность создания специальных мест на центральной площади города, где жители Ханты-Мансийска и их гости смогут погреться.
Согласно прогнозам метеорологической компании Gismeteo от 12 декабря 2017 года, столицу Югры в новогоднюю ночь ждут сильные морозы до минус 44 градусов. Однако метеорологи Yandex прогнозируют благоприятные минус 14 градусов.
В этом году Ханты-Мансийск выбран главной новогодней площадкой страны. В рамках проекта «Новогодняя столица России» из окружного и городского бюджета на комплекс мероприятий было выделено около 100 млн рублей. Предполагается, что в стотысячный город приедет около 80 тысяч туристов, для которых подготовят множество массовых мероприятий.
Проекту «Новогодняя столица России» — шесть лет. Каждый год для празднования выбирается новый регион. Как говорится на сайте Министерства культуры РФ, выбор ведется с учетом тех идей, которые может предложить регион; кроме того, он должен быть способен реализовать программу за собственный счет.