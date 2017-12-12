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12 декабря 2017
11 декабря 2017
15:30  12 декабря 2017 0

Сильные морозы в ХМАО угрожают главному новогоднему событию России

Адресники. Ханты-Мансийск, ханты-мансийск, новогодняя елка, гостинный двор, новогодняя площадь, новый год
Главная новогодняя площадь Ханты-Мансийска уже готова к праздникуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Метеорологические прогнозы, предвещающие приближение сильных морозов в Югре, поставили под вопрос провидение главного новогоднего события года. Организаторы комплекса мероприятий «Ханты-Мансийск — новогодняя столица России» прорабатывают возможные пути решения проблемы.

Как сообщила «URA.RU» куратор проекта, начальник городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер, повода для волнения на данный момент нет. По словам собеседницы, различные метеорологические компании предоставляют разные данные и с уверенностью заявлять о сильных морозах в новогодние праздники еще рано.

Также собеседница добавила, что администрация прорабатывает возможность создания специальных мест на центральной площади города, где жители Ханты-Мансийска и их гости смогут погреться.

Согласно прогнозам метеорологической компании Gismeteo от 12 декабря 2017 года, столицу Югры в новогоднюю ночь ждут сильные морозы до минус 44 градусов. Однако метеорологи Yandex прогнозируют благоприятные минус 14 градусов.

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Стотысячный Ханты-Мансийск готовится принять 80 тысяч туристов. «URA.RU» выяснило подробности

В этом году Ханты-Мансийск выбран главной новогодней площадкой страны. В рамках проекта «Новогодняя столица России» из окружного и городского бюджета на комплекс мероприятий было выделено около 100 млн рублей. Предполагается, что в стотысячный город приедет около 80 тысяч туристов, для которых подготовят множество массовых мероприятий.

Проекту «Новогодняя столица России» — шесть лет. Каждый год для празднования выбирается новый регион. Как говорится на сайте Министерства культуры РФ, выбор ведется с учетом тех идей, которые может предложить регион; кроме того, он должен быть способен реализовать программу за собственный счет.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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