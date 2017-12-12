В Тюменское музейно-просветительское объединение приехали ревизоры из Москвы. До 15 декабря эксперты российского комитета Международного совета музеев лично изучат ситуацию с хранением фондов, осмотрят здание и коллекции изобразительного искусства. В планах комиссии — встречи с общественниками и сотрудниками музея.
Напомним, завершение строительства нового здания музейного комплекса имени Словцова, которое было начато еще в 1996 году, обернулось скандалом — переезд коллекции музея изобразительных искусств вызвал негодование внутри его коллектива. Несогласные с действиями руководства сотрудники обратились в Министерство культуры РФ. В профильном ведомстве провели проверку и установили, что реорганизация музеев в Тюмени и передача экспонатов, находящихся в федеральной собственности, не были должным образом согласованы, а транспортировка и упаковка коллекций шли с нарушением требований законодательства. Об этом Минкультуры РФ сообщило губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву в письме от 2 мая (копия имеется в распоряжении редакции).
На запрос «URA.RU» о развитии ситуации в пресс-службе министерства ответили, что после письма губернатору региональный департамент культуры представил в Москву документы для заключения договора о передаче Тюменскому музейно-просветительскому объединению музейных предметов, находящихся в федеральной собственности. Для решения этого вопроса в Минкультуры РФ приезжал представитель правительства Тюменской области в Москве, а также руководитель департамента Виктор Новакаускас.
Однако концепция реорганизации музеев региона не убедила министерство.
«Российский комитет Международного совета музеев предложил направить в Тюмень группу экспертов из ведущих музеев и реставрационных учреждений с целью изучения обстоятельств реорганизации и оценки условий хранения музейных предметов. Нашим ведомством данная инициатива поддержана. По имеющейся информации, выезд экспертной группы запланирован на 12 декабря 2017 года», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
Ситуацию прокомментировали и в областном департаменте культуры. Виктор Новакаускас подчеркнул, что перемещение коллекций в феврале 2017 года происходило в пределах одного учреждения, на тот момент Музейного комплекса имени Словцова. Согласно законодательству, в такой ситуации уведомление министерства не требуется.
Директор департамента заверил «URA.RU», что сохранность музейных коллекций и доступ к ним посетителей являются приоритетом для Тюменского музейно-просветительского объединения. Коллекции хранятся на специализированном оборудовании, а температурный режим и показатель влажности в фондохранилищах находятся под постоянным контролем сотрудников.
Новакаускас подтвердил, что до 15 декабря здание музея будет находиться под пристальным надзором московских ревизоров. Вопрос о законности передачи коллекций Тюменскому музейно-просветительскому объединению окончательно решат по итогам работы экспертной группы.