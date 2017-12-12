21:08 12 декабря 2017 0

По рассказам родственников, Денис Хамидуллин с радостью шел служить в армию, а затем у него начались проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура запросила 3,5 года лишения свободы условно для командира роты войсковой части № 47051 Егора Сенаторова. Он подозревается в избиении солдата-срочника Дениса Хамидуллина из Перми, который после этого покончил с собой.

19-летний призывник из Перми Хамидуллин служил в химвойсках в/ч № 47051 в Екатеринбурге, ранее сообщало «URA.RU». В марте 2017 года стало известно, что рядовой покончил с собой. Родственники солдата рассказывали, что он регулярно просил у них деньги. Солдат говорил, что у него будут серьезные проблемы, если средства не придут.

Командира отделения технических средств охраны роты обеспечения обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. По данным следствия, Сенаторов в один из дней службы заставил Хамидуллина отжиматься в бронежилете, противогазе и костюме химзащиты — командиру не понравилось, как молодой человек пересказал ему устав, пишет «Медиазона».

Чтобы срочнику было тяжелее выполнять упражнение, Сенаторов поставил ему ногу на спину. Через полчаса командир второй раз потребовал от Хамидуллина пересказать устав, после чего якобы два раза ударил солдата по голове. 7 марта Хамидуллин заступил в наряд на контрольно-пропускной пункт в военном городке в Екатеринбурге. Через некоторое время молодого человека нашли мертвым.

В последнем слове в суде Сенаторов извинился перед потерпевшим. «Медиазона» пишет, что командир признал свою вину лишь в оскорблении рядового. Также перед рассмотрением дела в суде офицер попытался дать отцу погибшего пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.