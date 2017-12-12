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12 декабря 2017
11 декабря 2017
22:27  12 декабря 2017 0

Комарова обсудит, за чей счет будут строить «мост Ротенбергов» в ХМАО

Форум Сочи -2014. Круглый стол по авиа и др, соколов максим
Встреча губернатора ХМАО с Максимом Соколовым состоится 12 декабря в МосквеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву для встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы строительства важного стратегического объекта в ХМАО. Об этом 12 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, встреча между губернатором ХМАО и федеральным министром пройдет 13 декабря, а главной обсуждаемой темой станет строительство моста через Обь в Сургутском районе. Собеседник предполагает, что в ходе встречи будет принято окончательное решение по вопросам финансирования, которое, по предварительным данным, составит более 42 млрд рублей.

Также собеседник добавил, что глава Югры прилетела в Москву уже сегодня — для участия во всероссийском конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес», однако самым важным мероприятием поездки остается завтрашняя встреча с Максимом Соколовым.

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В департаменте общественных и внешних связей Югры подтвердили информацию о встрече Комаровой с министром транспорта, однако подробности встречи комментировать отказались.

Напомним, до сих пор не ясно, из какого бюджета будут выделяться деньги на строительство моста. Изначально планировалось, что экономические обязательства возьмет на себя бюджет региона, однако после встречи заместителя руководителя федерального дорожного агентства «Росавтодор» Дмитрия Прончатова и заместителя директора Фонда развития Югры Романа Генкеля власти сообщили о возможном софинансирование стройки за счет средств системы «Платон». Однако каких-то конкретных договоренностей озвучено не было.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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