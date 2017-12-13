11:39 13 декабря 2017 0

В регионе с трудом решили проблему с детьми от трех лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Зауральские депутаты поинтересовались, за чей счет будут реализовываться инициативы президента Владимира Путина по улучшению демографии. Об этом зашла речь на заседании комитета по региональной политике и местного самоуправлению Курганской областной думы, предает корреспондент «URA.RU».

Начальник финуправления Курганской области Елена Лукашук пояснила, что не по всем предполагаемым расходам уже есть четкие разъяснения. Так, выплаты на первого ребенка, как ожидается будут финансироваться из федерального бюджета. Лукашук уточнила, что ежемесячное пособие, равное минимальному размеру оплаты труда, будет выплачиваться до полутора лет тем семьям, в которых доход на человека составляет менее полутора прожиточных минимумов.

Валерий Порубов отметил, что детсады и так «утрамбовали» до предела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Что касается обеспечения детскими садами детей до трех лет, Лукашук отметила, что планируется софинансирование строительства новых объектов. Предполагается, что 60% выделит Москва, остальные деньги придется доплатить регионам. Директор областного департамента и науки Наталья Бобкова добавила, что уже 14 декабря от регионов ждут заявки. «С уже готовыми согласованными проектами», — с иронией добавила она, имея в виду, что такое практически невозможно.

Лукашук добавила, что необязательно строить новые детсады. «Можно пересмотреть и где-то добавить группы», — пояснила она. «Мы уже пересмотрели раз — убрали группы до 3 лет и разместили с трех. Куда дальше толкать?» — возразил депутат Валерий Порубов. «Давайте заберем здания детсадов у налоговых, у казначейства», — озвучили депутаты проблему, которая возникла после «демографической ямы» двухтысячных, когда детсады распродавали под банки и другие учреждения. «Я не против, это муниципальная собственность и на используется не по назначению», — ответила Лукашук.

Также разговор коснулся снижения ставок ипотеки. Елена Лукашук уточнила, что пока на это счет данных нет и предположила, что это будет осуществляться за счет федерального бюджета. «У нас своя областная программа ипотеки есть», — добавила она.