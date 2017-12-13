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13 декабря 2017
18:31  13 декабря 2017 0

Бывшая участница шоу «Дом-2» найдена мертвой

Причины смерти Марии Политовой выясняют следователиФОТО: Instagram

Участница проекта «Дом-2» Мария Политова найдена мертвой в Щелковском районе Подмосковья. По предварительным данным, внешних следов насильственной смерти на ее теле не найдено.

Девушка была объявлена в розыск после того, как ушла из дома и не вернулась. Ее тело полицейские нашли только сейчас на подмосковной даче в поселке Загорянский, сообщает информагентство Nation News. На месте инцидента работают следователи.

Ранее «URA.RU» сообщало об исчезновении Политовой. Бойфренд девушки обратился в полицию после того, как 4 декабря она покинула дом без объяснения причин. Близкие предполагали, что Политова могла направиться к бывшему возлюбленному, который в данный момент отбывает наказание в колонии под Мурманском. Это якобы подтверждалось тем, что незадолго до исчезновения молодая женщина взяла кредит в банке, после чего изучала цены на билеты маршрута Москва-Мурманск.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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