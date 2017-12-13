18:31 13 декабря 2017 0

Причины смерти Марии Политовой выясняют следователи ФОТО: Instagram

Участница проекта «Дом-2» Мария Политова найдена мертвой в Щелковском районе Подмосковья. По предварительным данным, внешних следов насильственной смерти на ее теле не найдено.

Девушка была объявлена в розыск после того, как ушла из дома и не вернулась. Ее тело полицейские нашли только сейчас на подмосковной даче в поселке Загорянский, сообщает информагентство Nation News. На месте инцидента работают следователи.

Ранее «URA.RU» сообщало об исчезновении Политовой. Бойфренд девушки обратился в полицию после того, как 4 декабря она покинула дом без объяснения причин. Близкие предполагали, что Политова могла направиться к бывшему возлюбленному, который в данный момент отбывает наказание в колонии под Мурманском. Это якобы подтверждалось тем, что незадолго до исчезновения молодая женщина взяла кредит в банке, после чего изучала цены на билеты маршрута Москва-Мурманск.