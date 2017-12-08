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08 декабря 2017
13:35  08 декабря 2017 0

Пропавшая участница «Дома-2» нашлась в колонии Мурманска

Девушка врала своему бойфренду, что ее бывший возлюбленный тяжело боленФОТО: страница девушки в Instagram

Пропавшая участница «Дома-2» Мария Политова нашлась в колонии Мурманска. Выяснилось, что она сбежала к бывшему возлюбленному. Мужчина отбывает срок в исправительной колонии в Мурманской области.

Об исчезновении девушки сообщил ее нынешний бойфренд Артем Шануров. Придя домой, он не нашел Марию. У родителей, как предположил мужчина, ее тоже не оказалось. Более того, девушка не взяла с собой телефон.

По словам Шанурова, у девушки диагностирована депрессия, она регулярно наблюдается у психиатра, принимает антидепрессанты. После пропажи Марии Артем написал заявление в полицию и связался со специалистами поисково-спасательного отряда.

Позже выяснилось, что девушка улетела на свидание в Мурманск. Артем знал о несчастной любви Марии, она говорила, что у заключенного проблемы со здоровьем, чтобы оправдать визиты к бывшему возлюбленному, который отбывает срок.

В день исчезновения Марии пришло одобрение заявки на кредит в банке. Получив деньги, она купила билет на самолет. И уже на следующее утро была в Мурмашах (в 23 километрах от Мурманска), где ее ждал заключенный, сообщает «Московский комсомолец».

Нынешний молодой человек девушки простил ей побег и уже ждет ее дома. Однако возвращение девушки может затянуться. В колонии впервые с конца восьмидесятых осужденные заявили о бунте. Они забаррикадировались и не пускали охранников, на место вызвали спецназ ФСИН.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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