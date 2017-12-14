Годовой контракт начальника отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя (отдел БТ) управления ФСБ по Челябинской области Владимира Борисова истекает в конце марта. Силовик подал рапорт об его непродлении, а начальник службы Юрий Никитин подписал, сообщил «URA.RU» источник в ведомстве.
«„Ильичу“ [так называют Борисова] в марте исполняется 57 лет. Ему уже несколько раз продляли контракт сверх выслуги лет. Этой осенью он опять прошел согласование на новое однолетнее продление контракта. Но теперь уже сам подал рапорт об отставке по истечении действующего договора. Рапорт подписан, но документы на Лубянку не отправлены. В любом случае до выборов президента он останется действующим сотрудником», — добавил собеседник.
При увольнении сотрудники ФСБ отправляются на обследование в военный госпиталь. После этого у них есть возможность поправить здоровье в санатории на юге. Учитывая, что полковник контрразведки Борисов «невыездной», коллеги уверены, что он поедет на лечение. После этого возьмет весь неотгуляннный отпуск. Таким образом, он может покинуть ФСБ не сразу по истечении контракта в марте, а ближе к лету.
Владимир Борисов — один из самых одиозных сотрудников челябинских контрразведчиков. О его влиятельности ходят легенды, поскольку он курирует самые медийные сферы — выборы, политические партии, СМИ, общественные организации, национальные диаспоры. Источники «URA.RU» рассказывают, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.