«Серый кардинал» челябинской ФСБ подал в отставку

00:58 14 декабря 2017 0

Владимир Борисов уходит в отставку после мартовских выборов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя (отдел БТ) управления ФСБ по Челябинской области, полковник Владимир Борисов уходит в отставку. Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников «URA.RU» в силовой структуре. Борисов — это целая эпоха в политической жизни Южного Урала. Он считается «серым кардиналом» в самой ФСБ, некоторые воспринимают его более влиятельным, чем начальник Юрий Никитин.

Слухи об отставке Владимира Борисова с завидной регулярностью появляются перед каждой осенью — временем очередного продления его контракта. Уж больно колоритная это личность. Это самый медийный чекист. Про него написано больше, чем про всех сотрудников челябинского ФСБ вместе взятых. Вадим Борисов курировал самые медийные темы — выборы и политические партии, СМИ и общественные организации. Практически в каждом крупном политическом или бизнес-скандале искали и находили невидимую руку «Ильича», как его называют за глаза.

В УФСБ говорят, что начальник управления Юрий Никитин (в центре в штатском) согласовал отставку Владимира Борисова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Даже его переезд в Челябинск состоялся не благодаря какой-то выслуге или близкому знакомству с начальством, а «делу ЮКОСа», по которому в колонию отправили мэра ЗАТО Снежинск Николая Лубенца. Отдел ФСБ этой «запретки» возглавлял Борисов.

Влиятельного контрразведчика упоминали в истории с пропажей 3 млрд рублей из фонда «Снежинский». По слухам, к этому были причастны бизнесмены братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики. Но во время проверки их причастности к пропаже денег якобы выяснилось, что они оформлены официальными агентами в отделе Владимира Борисова. По этому делу был осужден еще один мэр Снежинска Анатолий Опланчук, но поправшие деньги и других соучастников так и не нашли.

Позже Юлики участвовали в серии рейдерских захватов. И каким-то чудом избегали уголовной ответственности. Только два года назад, когда вся челябинская пресса трубила о преступлениях близнецов, силовики возбудили уголовное дело. Максим Юлик был осужден за мошенничество, а Вячеслав Юлик сбежал за границу.

Считается, что Владимир Борисов выступил на стороне владельца ЧЭМК и «Арианта» Александра Аристова в его громком конфликте с действующим на тот момент губернатором Михаилом Юревичем. От команды последнего в подконтрольные СМИ рекой тек компромат на чекиста.

Владимир Борисов выступил на стороне Александра Аристова (на фото) в конфликте с Михаилом Юревичем Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

О методах работы Вадима Борисова ходят легенды. Например, что любимым его методом давления на политиков или бизнесмена были уголовные дела на их близких. Так, фигуранткой дела о мошенничестве с квартирами фирмы «ДБМ» стала Евгения Тихонова, дочь бывшего вице-губернатора Александра Овакимяна. А виновными по делу суд признал только близкого к Юревичу экс-вице-губернатора Александра Уфимцева и бизнесмена. Дмитрия Мандрыгина. Таких «пленных», как Овакимян, полагают сплетники, у Борисова — каждый второй из бывших и действующих руководителей региона.

Сегодня среди челябинской элиты обсуждается слух, что Вадим Борисов с 15 января уходит в отпуск, затем работает на выборах президента и увольняется. Один из силовиков на условиях анонимности рассказал, что Вадим Борисов намерен полностью отработать президентскую кампанию. А уже после нее уйти в отпуск.

Среди вариантов продолжения его карьеры в последнее время стала называться Дума Челябинска. Осенью будет разыграно сразу несколько вакантных мандатов. Вероятно, скоро будет лишен статуса человек экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, депутат Калининского райсовета Александр Воложанин. Претендентом на этот округ называется первый зампред регионального исполкома «Единой России» Дамир Утарбеков, человек депутата Госдумы Владимира Бурматова. Такой расклад проговаривался на ноябрьском заседании межрегионального координационного совета «ЕР» в Салехарде с руководителем ЦИК партии Андреем Турчаком.

Вместе с Владимиром Борисовым уходит целая эпоха в жизни УФСБ и региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Борисов — человек Аристова. И депутат Госдумы Андрей Барышев — человек Аристова. Бурматов фактически выдавил Барышева с его Металлургического района и теперь сам контролирует муниципалитет. Барышев за это обижен на Бурматова. И в качестве ответки они могут пролоббировать выборы Борисова сначала в райсовет, а через него — в гордуму. Никто не рискнет возразить никому из этой тройки. И заодно „щелкнут по носу“ Бурматова, ведь его человек останется без мандата», — предполагает один из депутатов гордумы.

По неофициальным данным, Владимир Борисов продвигал руководителя регионального отделения Партии пенсионеров Степана Фирстова на недавних довыборах в райсовет Ленинского района Челябинск. Видимо, поэтому и обсуждается версия с депутатством полковника ФСБ.

Несмотря на такую правдоподобную версию, сами чекисты ее опровергают. «Есть несколько вариантов. Сам он хочет стать прикомандированным проректором одного из челябинских вузов. Или вернуться в Снежинск. В любом случае, это будет не скоро. Ему нужно будет завершить дела и передать их преемнику. Учитывая, что он останется прикомандированным полковником, не советую списывать его со счетов даже после отставки с должности в УФСБ», — резюмировал силовик.