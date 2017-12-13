У экс-полковника МВД Захарченко обнаружился особняк в Лондоне

22:21 13 декабря 2017 0

Арестованный за взятки полицейский начальник вкладывал деньги в заграничную недвижимость Фото: depositphotos.com

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, подозреваемый в получении крупных взяток, во время службы в силовых структурах приобрел особняк в Великобритании. На это указывают документы, изъятые при обыске квартиры гражданской жены экс-полицейского Марины Семыниной.

Следователи нашли документы, согласно которым Захарченко владеет замком в Лондоне. По данным источника ТАСС в следственных органах, полицейские считают, что элитная недвижимость была приобретена полковником во время службы в МВД.

Адвокат супруги Захарченко Александр Карабанов опровергает наличие документов на недвижимость у своей подзащитной. По его версии, обыск связан с нежеланием самого Захарченко признавать себя виновным по делу. «Сегодня в семь часов утра, не дождавшись адвоката, к моей доверительнице вломились люди в масках, сломали дверь, напугали ребенка, изъяли личные вещи, среди которых даже нательный крест», — отметил адвокат в беседе с РИА «Новости».

Захарченко обвиняется в получении крупных взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в квартире полицейского были обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура потребовала конфисковать в пользу государства 13 квартир и четыре дорогих автомобиля, принадлежащих Захарченко, а также обнаруженные деньги. Никулинский суд столицы полностью удовлетворил эти требования. Следователи также установили, что часть денег полковник вкладывал в недвижимость, которая приобреталась его ближайшим окружением, напоминают «Дни.ру».