Организация исламского сотрудничества (ОИС) по итогам чрезвычайного саммита в Стамбуле объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины. Также ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля и предупредила Штаты об ответственности.
В резолюции ОИС призвала все страны мира признать «государство Палестину и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу», пишет РИА «Новости». Во время мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также обвинил США в нарушении международных норм.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и согласовал перенос американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, но оно вызвало негативную реакцию у многих других государств. «URA.RU» писало, что 60 исламских стран могут разорвать связи с США из-за решения американских политиков.