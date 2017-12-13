22:49 13 декабря 2017 0

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало шквал критики со стороны исламских государств Фото: wikimedia.org/The White House

Организация исламского сотрудничества (ОИС) по итогам чрезвычайного саммита в Стамбуле объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины. Также ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля и предупредила Штаты об ответственности.

В резолюции ОИС призвала все страны мира признать «государство Палестину и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу», пишет РИА «Новости». Во время мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также обвинил США в нарушении международных норм.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и согласовал перенос американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, но оно вызвало негативную реакцию у многих других государств. «URA.RU» писало, что 60 исламских стран могут разорвать связи с США из-за решения американских политиков.