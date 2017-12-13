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13 декабря 2017
22:49  13 декабря 2017 0

Исламские страны пошли наперекор Трампу в вопросе по статусу Иерусалима

Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало шквал критики со стороны исламских государствФото: wikimedia.org/The White House

Организация исламского сотрудничества (ОИС) по итогам чрезвычайного саммита в Стамбуле объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины. Также ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля и предупредила Штаты об ответственности.

В резолюции ОИС призвала все страны мира признать «государство Палестину и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу», пишет РИА «Новости». Во время мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также обвинил США в нарушении международных норм.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и согласовал перенос американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, но оно вызвало негативную реакцию у многих других государств. «URA.RU» писало, что 60 исламских стран могут разорвать связи с США из-за решения американских политиков.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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