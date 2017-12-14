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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:05  14 декабря 2017 1

Госдума ввела новые нормы для пьяных водителей

Клипарт 2, кровь, пробирки, анализы
Водителей смогут лишать прав за опьянение, выявленное по анализу кровиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В России вводится новая предельно допустимая норма содержания алкоголя в организме водителей: 0,3 грамма на литр крови. Госдума 13 декабря в первом чтении приняла соответствующие поправки к КоАП. В парламенте по этому поводу развернулась ожесточенная дискуссия.

Ранее процедура забора и анализа крови была предусмотрена в случае бессознательного состояния после ДТП и невозможности в течение получаса сдать мочу. Но результаты не могут быть использованы для признания водителя пьяным. Сейчас же, согласно поправкам, водитель будет считаться пьяным в случае, если в литре крови обнаружено 0,3 или более грамм «абсолютного этилового спирта», сообщает «Коммерсант». Новая норма начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. В пресс-службе Минздрава отметили, что большая часть процедурных вопросов, связанных с анализами крови и мочи, уже урегулированы.

Законодательный пробел можно было устранить еще 4 года назад, в 2013 году, когда принимался так называемый закон о промилле, который ввел норму 0,16 мг на литр воздуха. Член фракции КПРФ Алексей Куринный возмутился, что из-за отсутствовавшего ранее анализа крови полиция «пропустила тысячи пьяных». На что заместитель главы МВД Игорь Зубов, представлявший законопроект в парламенте, ответил. «Мы все тогда допустили ошибку. Хочу напомнить, что конечное решение было принято в этих стенах, в том числе, депутатами», — сказал он. Депутат, Вячеслав Лысаков обвинял в сложившейся ситуации Минздрав, который, по его мнению, мог урегулировать вопрос своим приказом, не дожидаясь поправок в кодексе.

Ранее появилась информация о том, что в России на 16% сократилось число «пьяных» ДТП. В ГИБДД заявляют о том, что это показатель эффективности рейдов на дорогах, а также последствия ужесточения наказания за управлением транспортом в состоянии опьянения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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