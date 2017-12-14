Звезда «Физрука» сыграл тюменского хипстера в новых «Елках». ФОТО

В Тюмени состоялся пресс-показ фильма «Елки новые». Премьеру посетил один из актеров картины, звезда сериала «Физрук», Даниил Вахрушев, сообщает Tumix.ru.
На пресс-показе в кинотеатре «Киномакс» 13 декабря «хипстер из Тюмени» рассказал, что до этого момента был в городе только проездом. Перед встречей он специально «погуглил», чтобы не попасть впросак, как называют местных жителей — тюменцы или тюменчане.
В фильме Вахрушев сыграл вместе с популярным актером Дмитрием Нагиевым. На встрече молодой человек пошутил, что после сцены, где он ударил Нагиева, ему пришлось три недели отлеживаться в военном госпитале. 25-летний актер также отметил, что съемки киноленты проходили в очень дружеской атмосфере, и добавил, что в будущем, возможно, будут сняты очередные «Елки».
Ранее актер из Перми Антон Богданов, звезда сериала «Реальные пацаны», также снявшийся в «Елках новых» поделился на своей странице в Instagram видео с отрывками из фильма. В подписи к посту он отметил приближение Нового года и поздравил подписчиков с наступающими праздниками.