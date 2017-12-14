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Главные новости Тюменской области
10:23  14 декабря 2017 0

Звезда «Физрука» сыграл тюменского хипстера в новых «Елках». ФОТО

Вахрушев шутил на встрече с тюменцамиФото: портал Tumix.ru

В Тюмени состоялся пресс-показ фильма «Елки новые». Премьеру посетил один из актеров картины, звезда сериала «Физрук», Даниил Вахрушев, сообщает Tumix.ru.

На пресс-показе в кинотеатре «Киномакс» 13 декабря «хипстер из Тюмени» рассказал, что до этого момента был в городе только проездом. Перед встречей он специально «погуглил», чтобы не попасть впросак, как называют местных жителей — тюменцы или тюменчане.

В фильме Вахрушев сыграл вместе с популярным актером Дмитрием Нагиевым. На встрече молодой человек пошутил, что после сцены, где он ударил Нагиева, ему пришлось три недели отлеживаться в военном госпитале. 25-летний актер также отметил, что съемки киноленты проходили в очень дружеской атмосфере, и добавил, что в будущем, возможно, будут сняты очередные «Елки».

Ранее актер из Перми Антон Богданов, звезда сериала «Реальные пацаны», также снявшийся в «Елках новых» поделился на своей странице в Instagram видео с отрывками из фильма. В подписи к посту он отметил приближение Нового года и поздравил подписчиков с наступающими праздниками.

Ксения Томашова
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