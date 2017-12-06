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06 декабря 2017
Главные новости 
10:43  06 декабря 2017 0

Актер «Реальных пацанов» выложил в соцсети отрывок новых «Елок». ВИДЕО

Форум активных граждан
Богданов получил широкую известность благодаря роли в «Реальных пацанах»Фото: Владимир Андреев

Пермский актер Антон Богданов на своей странице в Instagram выложил видео с отрывками фильма «Елки новые». Звезда сериала «Реальные пацаны» пояснил: «Вот они! Первые кадры и звуки новогодних праздников. Совсем скоро мы ворвемся на все экраны страны, ждите! С наступающим».

В опубликованном видео видно, как, например, медведь врывается в квартиру персонажей Сергея Светлакова и Ивана Урганта, дети избивают Деда Мороза, а Снегурочка в картине оказывается беременной. Действия происходят под музыку песни «Вояж» группы «Ленинград» и «Три белых коня».

Антон Богданов родился в Кировске Мурманской области, затем переехал в Березники в Пермском крае. В 2010 году получил приглашение в проект «Реальные пацаны». В 2013 году снимался в фильме Тимура Бекмамбетова «Елки 3». Премьера новых «Елок» в России намечена на 21 декабря. Кроме Светлакова, Урганта и Богданова, в фильме также играют Дмитрий Нагиев, Валентина Мазунина, Елена Яковлева и другие.

Виктор Дорофеев
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