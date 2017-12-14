14:57 14 декабря 2017 0

Телеведущий Иван Ургант «заступился» за ямальского депутата Фото: Иван Ургант, Facebook

Новость о том, как депутат ямальского Заксобрания Елена Кукушкина назвала бундестаг [германский парламент] городом, покорила социальные сети и стало одной из тем, прозвучавший в программе «Вечерний Ургнат» на «Первом канале». Телеведущий Иван Ургант отшутился, что «многие не знают, что, оказывается, есть город Бундестаг, а также поселок городского типа Капитолий и сказочная страна Госдума»,

Ведущий даже в какой-то мере вступился за депутата. «Вот сейчас ругают Елену Кукушкину… А я бы хотел заступиться. Просто она в школе вместо уроков географии дополнительно посещала уроки русского языка и точно знает, что „посадить“ пишется с одной „с“, а „расстрелять“ — с двумя», рассказал Иван Ургант в эфире «Первого канала».

Ранее депутат Заксобрания Ямала Елена Кукушкина отправила в Новый Уренгой запрос, в котором она просит провести проверку из-за скандального выступления ямальского гимназиста в «городе Бундестаге». Скан официального документа с запросом был опубликован в Интернете и и стал поводом для троллинга Кукушкиной в соцсетях.