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13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
20:37  13 декабря 2017 0

«Медаль за город Бундестаг». Соцсети отреагировали на неграмотность депутата, перепутавшего город с немецким парламентом

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, Facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
Социальные сети бурно обсуждают новость о «городе Бундестаге»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Новость про запрос ямальского депутата Елены Кукушкиной о выступлении новоуренгойского школьника в «городе Бундестаг» буквально взорвала Интернет. Пользователи соцсетей с размаху шлепают себе ладонью по лбу, крутят пальцем у виска и горячо обсуждают эту ошибку депутата.

«Освенцимский автономный округ четыре восемь. Вермахт — этот такой мужик. Друг Славы Кпсс… Ага, а Холокост — это праздник такой», — ехидничают пользователи.

«Бундестаг — это второй город в провинции Франк-Вальтер Штайнмайер, расположен в месте, где река Майнкампф впадает в озеро Риттер Спорт», — пишут в Интернете и сравнивают «город Бундестаг» с «селом Кремль» и «поселком городского типа Государственная дума».

А некоторые даже интересуются: «Хватит смелости ответить: „На ваше обращение отвечаю, что в город Бундестаг никого с докладом не отправляли“» — и вспоминают, что Елена Кукушкина — депутат «Ямало-Немецкого» округа.

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Скрин из соцсетей

Ранее депутат Заксобрания Ямала Елена Кукушкина отправила в Новый Уренгой запрос, в котором она просит провести проверку из-за скандального выступления ямальского гимназиста в «городе Бундестаге». Речь школьника о «невинно убиенных бойцах вермахта» вызвала огромный общественный резонанс и громкие дискуссии в России. Позже выяснилось, что все материалы школьникам предоставила немецкая сторона, а оплачивал все поездки германский фонд Фридриха Эберта, хотя сам фонд опроверг свою причастность. Режиссер Никита Михалков нашел в этом скандале международный заговор. Проверка по данному факту еще проводится, но уже известно, что директор школы получила выговор, а педагога, который курировал проект, хотя проверить на соответствие занимаемой должности.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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