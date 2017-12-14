На пост главы «курганской Рублевки» заявились пять претендентов

Пять человек подали документы на участие в конкурсе на пост главы Кетовского района, прием документов окончен. Об этом «URA.RU» сообщил член конкурсной комиссии Владимир Саблин.
Сам конкурс по отбору кандидатов пройдет 16 января. В числе претендентов четверо — чиновники: заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов, аудитор областной контрольно-счетной палаты Ирина Булдакова, первый заместитель главы Кетовского района по социальной политике Герман Хмелев и заместитель начальника «Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области» Сергей Рощупкин. Конкуренцию им составит предприниматель — директор ООО «Сток» Игорь Путин.
До голосования будут допущены те претенденты, которые наберут не менее 50% баллов от возможного количества. Новый глава будет избран на заседании районной Думы.
Экс-глава Кетовского района Александр Носков был осужден за взятки и ушел в отставку 27 октября. Сам он вину не признал и намерен добиваться оправдания в Верховном суде. В Кетовском районе расположены коттеджные поселки состоятельных курганцев, из-за чего его негласно называют «курганской Рублевкой».