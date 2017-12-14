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14 декабря 2017
13 декабря 2017
17:43  14 декабря 2017 0

На пост главы «курганской Рублевки» заявились пять претендентов

Встреча главы Кетовского района Александра Носкова с жителями поселка Старый Просвет. Кетовский район Курганская обл, носков александр
На замену Александру Носкову объявились пятеро претендентовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пять человек подали документы на участие в конкурсе на пост главы Кетовского района, прием документов окончен. Об этом «URA.RU» сообщил член конкурсной комиссии Владимир Саблин.

Сам конкурс по отбору кандидатов пройдет 16 января. В числе претендентов четверо — чиновники: заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов, аудитор областной контрольно-счетной палаты Ирина Булдакова, первый заместитель главы Кетовского района по социальной политике Герман Хмелев и заместитель начальника «Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области» Сергей Рощупкин. Конкуренцию им составит предприниматель — директор ООО «Сток» Игорь Путин.

До голосования будут допущены те претенденты, которые наберут не менее 50% баллов от возможного количества. Новый глава будет избран на заседании районной Думы.

Экс-глава Кетовского района Александр Носков был осужден за взятки и ушел в отставку 27 октября. Сам он вину не признал и намерен добиваться оправдания в Верховном суде. В Кетовском районе расположены коттеджные поселки состоятельных курганцев, из-за чего его негласно называют «курганской Рублевкой».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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