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14 декабря 2017
19:17  14 декабря 2017 0

Путин объяснил, как побороть коррупцию в правоохранительных органах

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Страна еще не готова к введению такой ротации, добавил онФото: Владимир Андреев © URA.RU

Победить коррупцию в правоохранительных органах, по мнению Владимира Путина, могло бы введение регулярной ротации кадров. Подобный механизм уже прекрасно зарекомендовал себя в армии, подчеркнул президент.

«Ротация. Это — одна из составляющих военной службы. Послужил 3,5 года в одном месте — переехал. Может быть, и здесь стоит ввести что-то подобное. Ротация, может быть, была бы востребованной и сработала бы в правоохранительной сфере», — заявил Владимир Путин на своей пресс-конференции по итогам года. В тоже время глава государства отметил, что к введению подобной системы страна «по ряду причин пока не готова».

Сегодня президент РФ проводит свою тринадцатую ежегодную пресс-конференцию. На нее прилетело 1640 журналистов. Отвечая на один из первых вопросов, Владимир Путин рассказал, зачем он идет на выборы в следующем году.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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