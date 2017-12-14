Путин объяснил, как побороть коррупцию в правоохранительных органах

19:17 14 декабря 2017 0

Страна еще не готова к введению такой ротации, добавил он Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победить коррупцию в правоохранительных органах, по мнению Владимира Путина, могло бы введение регулярной ротации кадров. Подобный механизм уже прекрасно зарекомендовал себя в армии, подчеркнул президент.

«Ротация. Это — одна из составляющих военной службы. Послужил 3,5 года в одном месте — переехал. Может быть, и здесь стоит ввести что-то подобное. Ротация, может быть, была бы востребованной и сработала бы в правоохранительной сфере», — заявил Владимир Путин на своей пресс-конференции по итогам года. В тоже время глава государства отметил, что к введению подобной системы страна «по ряду причин пока не готова».

Сегодня президент РФ проводит свою тринадцатую ежегодную пресс-конференцию. На нее прилетело 1640 журналистов. Отвечая на один из первых вопросов, Владимир Путин рассказал, зачем он идет на выборы в следующем году.