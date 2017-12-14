Собчак пожаловалась Путину на притеснение оппозиции

17:51 14 декабря 2017 0

Ксении Собчак удалось задать вопрос президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин ответил Ксении Собчак на вопрос, почему власть боится честной конкуренции. Собчак, ранее объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года, заявила Путину, что «оппозицию не пускают на выборы, создавая проблемы». «Сложно снять зал даже на коммерческой основе», — пожаловалась Собчак. Она также констатировал, что «быть оппозиционером в России — это значит, что-либо тебя убьют, либо посадят».

Путин раскритиковал предвыборный лозунг Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Оппозиция должна выйти с понятной повесткой позитивных действий. Вы вышли под лозунгом „Против всех“, ну разве это позитивная программа действий? Что вы предлагаете?» — сказал президент. Он также заявил, что российский народ против потрясений и госпереворотов. «Конкуренция должна быть, и она будет. Вопрос только в радикализме. Власть никого не боялась и не боится… Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который выковыривает из бороды капусту, смотря как олигархи выковыривают деньги из страны», — сказал Путин.

Ранее, отвечая на другой вопрос, Путин пообещал, что будет стремиться к созданию сбалансированной политической системы: «Но не мне же самому конкурентов воспитывать».

По мнению политолога Андрея Колядина, то, что Ксения Собчак имела возможность задать вопрос Владимиру Путину, является «показателем свободы и открытости общества». «Это же не дебаты, это пресс-конференция. В итоге был вопрос, был ответ. Без обсуждения. Я бы хотел более развернутого ответа. Но история не имеет сослагательного наклонения», — пояснил «URA.RU» Колядин.

Политолог Илья Гращенков полагает, что речь идет об «определенной драматургии». «Сейчас активно продвигается образ Собчак, которая остро критикует власть и задает ей неудобные вопросы. Именно поэтому сегодня она задала вопрос Владимиру Путину, Собчак волновала судьба оппозиции. Ей дали выступить перед премиальной журналистской аудиторией. Все это абсолютно укладывается в драматургию кампании — Ксения Собчак будет играть роль главного оппонента Путина, пусть не по рейтингу, но по мировоззрению», — заявил он «URA.RU».