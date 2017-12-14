Владимир Путин будет стремиться к созданию в России конкурентной политической среды. Так глава государства в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Life Александр Юнашев о том, почему почти за 20 лет в России от оппозиции так и не появилось сильных кандидатов. Президент, в свою очередь, предложил «обострить вопрос», указав на журналистку из Татарстана: «Давайте еще девушку с плакатом „Путин, бай-бай“ спросим».
Однако девушка поправила Владимира Путина, указав, что на плакате написано не «бай-бай», а «бабай»: «Это с татарского языка „Дедушка Путин“ — так вас называют дети», — объяснила журналистка. Глава государства, в свою очередь, отшутился: «Мартышка к старости слаба глазами стала».
«Я думаю, что политическая среда, как и экономическая, должна быть конкурентной. Я буду стремиться к созданию сбалансированной политической системы… Но не мне же самому конкурентов воспитывать», — признал Путин.
Говоря об оппозиции, он указал на то, что «важно не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме». «Важно что-то предложить. Нужно предлагать не эфемерную, крикливую повестку, а реальную, в которую поверят люди», — заключил Путин.