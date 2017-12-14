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14 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:40  14 декабря 2017 0

«Не бай-бай, а бабай». Путин ответил на вопрос о своих конкурентах

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., пресс конференция, путин владимир
Путин выступил за создание конкурентной политической средыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин будет стремиться к созданию в России конкурентной политической среды. Так глава государства в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Life Александр Юнашев о том, почему почти за 20 лет в России от оппозиции так и не появилось сильных кандидатов. Президент, в свою очередь, предложил «обострить вопрос», указав на журналистку из Татарстана: «Давайте еще девушку с плакатом „Путин, бай-бай“ спросим».

Однако девушка поправила Владимира Путина, указав, что на плакате написано не «бай-бай», а «бабай»: «Это с татарского языка „Дедушка Путин“ — так вас называют дети», — объяснила журналистка. Глава государства, в свою очередь, отшутился: «Мартышка к старости слаба глазами стала».

«Я думаю, что политическая среда, как и экономическая, должна быть конкурентной. Я буду стремиться к созданию сбалансированной политической системы… Но не мне же самому конкурентов воспитывать», — признал Путин.

Говоря об оппозиции, он указал на то, что «важно не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме». «Важно что-то предложить. Нужно предлагать не эфемерную, крикливую повестку, а реальную, в которую поверят люди», — заключил Путин.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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