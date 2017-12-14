Собчак рассказала, как смогла привлечь внимание Путина. ФОТО

22:47 14 декабря 2017 2

Телеведущая призналась, что ей помогло яркое платье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак пошутила, что ей удалось задать вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции благодаря красному платью.

Также она предположила, что Владимир Путин «увидел знакомое лицо», передает телеканал 360. «Может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в 10 утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок „Против всех“ на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо — не знаю почему. Это надо у него спросить», — цитирует Собчак РИА «Новости».

Ежегодная пресс-конференция главы государства состоялась 14 декабря. Она длилась чуть меньше четырех часов, за это время президенту задали 55 вопросов. Ксения Собчак спросила о том, почему в стране притесняют оппозицию и почему власть боится конкурентных выборов. Президент ответил, что российская власть ничего не боится и выборы должны быть и будут честными.