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14 декабря 2017
22:47  14 декабря 2017 2

Собчак рассказала, как смогла привлечь внимание Путина. ФОТО

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, собчак ксения, против всех, вопросы путину
Телеведущая призналась, что ей помогло яркое платьеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила, что ей удалось задать вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции благодаря красному платью.

Также она предположила, что Владимир Путин «увидел знакомое лицо», передает телеканал 360. «Может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в 10 утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок „Против всех“ на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо — не знаю почему. Это надо у него спросить», — цитирует Собчак РИА «Новости».

Ежегодная пресс-конференция главы государства состоялась 14 декабря. Она длилась чуть меньше четырех часов, за это время президенту задали 55 вопросов. Ксения Собчак спросила о том, почему в стране притесняют оппозицию и почему власть боится конкурентных выборов. Президент ответил, что российская власть ничего не боится и выборы должны быть и будут честными.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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