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14 декабря 2017
23:56  14 декабря 2017 0

Захарова обвинила США и Канаду в подталкивании Украины к войне в Донбассе

Медиа-форум
Мария Захарова уверена, что война не разрешит конфликт в ДонбассеФото: Владимир Андреев © URA.RU

США и Канада продолжают обвинять ополчение Донбасса в обстрелах, стремясь найти предлог для начала поставок на Украину «смертоносных видов вооружений». А это, в свою очередь, толкает Киев на военные действия, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается на сайте министерства, очередная попытка переложить ответственность с ВСУ на ополченцев была предпринята 13 декабря на брифинге американского Госдепартамента. Захарова не исключает, что все это может быть поиском повода для снабжения Украины оружием. При этом, по ее словам, американские концерны уже осуществляют поставки в Киев с согласия Госдепа и Пентагона.

«Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», — говорится в официальном заявлении Марии Захаровой на сайте МИД России.

Ранее, как сообщало «Федеральное агентство новостей», власти Канады включили Украину в список стран, в которые разрешается поставлять канадское огнестрельное оружие.

Сергей Демин
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