«Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на «Оскар»

07:57 15 декабря 2017 0

Андрей Звягинцев поборется за «Оскар» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в шорт-листе «Оскар». Он номинирован на кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию российской кинокартине составят фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Южной Африки и Швеции, уточняет RT. Из представленных произведений в итоге выберут пять номинантов. Престижная премия Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет в следующем году 4 марта, уточняет информагентство Nation News.

Ранее «Нелюбовь» Звягинцева стала лучшим фильмом на Неделе российского кино в Великобритании. Кроме того, фильм был номинирован на «Золотой глобус» 2018 года. С фильмом «Нелюбовь» Андрей Звягинцев одержал победу 35-м международном смотре на кинофестивале в Мюнхене. Режиссер, как напоминает «Национальная служба новостей» обошел тогда таких мировых мастеров, как Михаэль Ханеке, София Коппола, Мишель Хазанавичус и других.

Сюжет картины основан на истории одной московской семьи. Супруги разводятся, в жизни обоих — новая любовь. Их 12-летний сын случайно становится свидетелем ссоры родителей и узнает, что его дальнейшая судьба — это интернат и армия, а сам он был нежеланным ребенком. После этого мальчик исчезает, а родители начинают его поиски.