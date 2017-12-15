Алтайский сенатор придумал, как обойти на Олимпиаде запрет на флаг России

08:21 15 декабря 2017 0

Российские политики размышляют, как бы мог выглядеть нейтральный флаг страны на Олимпиаде Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил всем российскими спортсменами и болельщикам, отправляющимся на зимнюю Олимпиаду-2018, захватить с собой маленькие флажки своих субъектов. Тем самым по его мнению можно обойти запрет МОК на использование российской символики.

По мнению Полетаева, спортсменам запретили лишь использование государственного флага России. Но никаких ограничений на символику субъектов нет. «Российский триколор нельзя будет, в соответствии с решением МОК, пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на играх», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора.

В начале декабря МОК принял решение об отстранении российской сборной от зимней Олимпиады — 2018. При этом отдельные спортсмены все-таки могут выступить, но под нейтральным флагом.

Поводом для решения комитета стала серия антидопинговых разоблачений, спровоцированная заявлениями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Последний пообещал уничтожить олимпийское движение в России. На основании его показаний в ближайшее время, как ожидается, очередные 300 атлетов будут внесены в «черные списки» в связи с подозрениями на подмену антидопинговых проб, сообщает «Утро.ру».