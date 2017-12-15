11:11 15 декабря 2017 0

«Ангарский маньяк» Михаил Попков снова предстанет перед судом Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Осужденный на пожизненный срок «ангарский маньяк», экс-полицейский Михаил Попков, снова предстанет перед судом в Иркутске. В ходе расследования оперативникам удалось установить причастность Попкова еще к 60 эпизодам посягательств на жизнь людей, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным следствия, мужчина убил в Иркутской области не менее 84 человек. Его жертвами стали женщины разного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции. Преступления «ангарский маньяк» совершал в период с 1992 по 2010 год. Как пишет «Федеральное агентство новостей», правоохранительные органы в рамках дела изучили более 350 уголовных дел и материалов проверок. Были произведены эксгумация 20 тел потерпевших, 200 судебных экспертиз, опрошены свыше тысячи свидетелей. Объем уголовного дела составил 322 тома, его направили в суд.

Как писало «URA.RU», в 2015 году Михаил Попков уже получил пожизненный срок за убийство, однако следователи продолжили работу по его уголовному делу. Позже он заявил, что через 8 лет собирается выйти на свободу. Когда ему исполнится 60 лет, маньяк планирует написать письмо президенту с просьбой о помиловании.

Об «ангарском Чикатило» Михаиле Попкове решили снять сериал. Многосерийный фильм «Ангарск 81» расскажет о жизни маньяка. Работа над ним начнется весной 2018 года, добавляет телеканал 360.