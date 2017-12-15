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15 декабря 2017
13:29  15 декабря 2017 0

Чиновники запретят россиянам хоронить умерших в могилах родственников

Кладбища Депутаты Челябинск, памятник, могила, исайчук илья, митрофановское кладбище
Минстрой предложил участки для погребения умерших приобретать на платной основеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минстрой намерен запретить захоронения в могилы родственников. Вместо этого чиновники предлагают покупать участки на погостах для создания семейных мест захоронений.

В закон о «Похоронном деле» ведомство вводит понятие «кладбище специального режима использования». Под эту формулировку могут попасть все кладбища страны. Над изменениями в законодательстве, как пишет «Федеральное агентство новостей», ведомство начало работать после поручения президента РФ Владимира Путина о предоставлении участков для погребения умерших на платной основе, в том числе для создания родовых захоронений только на специально созданных коммерческих кладбищах.

Однако, как рассказал эксперт комиссии по похоронному делу Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Антон Авдеев, поправки, принятые Минстроем, не только игнорируют поручение президента, но и усиливают нормативную базу вразрез с поручением. Авдеев подчеркивает, что Минстрой вводит термин «кладбище специального режима», на котором разрешены семейные (родовые) захоронения за плату, но запрещены захоронения в уже имеющиеся старые могилы родственников. «А статья 35 гласит, что создание семейных (родовых) захоронений за плату не ограничивается только вновь созданными коммерческими кладбищами, а допустимо на любых кладбищах, включая уже имеющиеся государственные, муниципальные, вероисповедальные, этнические, воинские, военные мемориальные, историко-мемориальные», — поясняет эксперт.

В августе этого года Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. В частности, он поставил правительству задачу сделать бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Кроме того, он предложил создавать коммерческие погосты, которые призваны решить проблему, связанную с практикой резервирования мест под захоронение на платной основе.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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