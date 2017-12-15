Чиновники запретят россиянам хоронить умерших в могилах родственников

Минстрой намерен запретить захоронения в могилы родственников. Вместо этого чиновники предлагают покупать участки на погостах для создания семейных мест захоронений.
В закон о «Похоронном деле» ведомство вводит понятие «кладбище специального режима использования». Под эту формулировку могут попасть все кладбища страны. Над изменениями в законодательстве, как пишет «Федеральное агентство новостей», ведомство начало работать после поручения президента РФ Владимира Путина о предоставлении участков для погребения умерших на платной основе, в том числе для создания родовых захоронений только на специально созданных коммерческих кладбищах.
Однако, как рассказал эксперт комиссии по похоронному делу Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Антон Авдеев, поправки, принятые Минстроем, не только игнорируют поручение президента, но и усиливают нормативную базу вразрез с поручением. Авдеев подчеркивает, что Минстрой вводит термин «кладбище специального режима», на котором разрешены семейные (родовые) захоронения за плату, но запрещены захоронения в уже имеющиеся старые могилы родственников. «А статья 35 гласит, что создание семейных (родовых) захоронений за плату не ограничивается только вновь созданными коммерческими кладбищами, а допустимо на любых кладбищах, включая уже имеющиеся государственные, муниципальные, вероисповедальные, этнические, воинские, военные мемориальные, историко-мемориальные», — поясняет эксперт.
В августе этого года Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. В частности, он поставил правительству задачу сделать бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Кроме того, он предложил создавать коммерческие погосты, которые призваны решить проблему, связанную с практикой резервирования мест под захоронение на платной основе.