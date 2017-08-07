Глава государства Владимир Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. По его мнению, опыт похоронных организации, внедренный в Москве, должен быть распространен на всю страну.
Среди поручений президента правительству есть задача сделать бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования, пишет «Коммерсант». Кроме того, правительство должно ввести практику организации коммерческих погостов. Эта идея направлена решить проблему, связанную с практикой резервирования мест под захоронение на платной основе.
Как выявила проверка, проведенная контрольным управлением Администрации президента в первом полугодии 2017 года, в большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня. Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом регионе отсутствуют специализированные службы, которые могут оказывать ритуальные услуги. В остальном на рынке похоронных услуг творится полный хаос и нечестная конкуренция среди частных компаний. На рынке, как отметили в контрольном управлении АП, растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10—15 раз дороже.
В мае 2017 года Минстрой представил закон о похоронном деле. Как отметил замглавы ведомства Андрей Чибис, контроль за ритуальным бизнесом будет отдан муниципалитетам, в то время, как изначально в проекте предполагалось лицензирование компаний и передача большинства полномочий от муниципалитетов регионам, сообщает «Национальная служба новостей».